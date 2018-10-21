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أخبار العالم

انشقاق قيادي بارز في ميليشيات الحوثي.. ودعم الشرعية يوفر له خروجا آمنا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" أن، عبدالله الحامدي، نائب وزير التعليم في حكومة مليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، أعلن انشقاقه عن الجماعة الانقلابية بصورة رسمية.

ونقلت "العربية" عن الحامدي قوله: "الميليشيات دمرت الطبقات الاجتماعية ووحدتها في الفقر، وأرعبت المواطنين بأفكارها الدخيلة واختطفت الأطفال بهدف تجنيدهم".

وأضاف: "قيادة المؤتمر الوطني دخلت في تحالف فاشل مع الميليشيات، علاوة على أن تحالف دعم الشرعية قدمت التسهيلات لتأمين خروجي الأمن".

ويرأس الحامدي اللجنة العليا للامتحانات في صنعاء، وقد شغل قبل منصبه الأخير مديرًا لهيئة المستشفى الجمهوري بالعاصمة اليمنية.


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