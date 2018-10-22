جمعية رجال الأعمال: المصري اليوناني أزال مشكلات المستثمرين اليونانيين

قال محمد يوسف، المدير التنفيذى بجمعية رجال الأعمال إن مجلس الأعمال المصري اليوناني له دور كبير فى حل المشاكل التى تواجه المستثمرين اليونانيين فى مصر ووضع مجموعة من التوصيات للحكومة في تذليل العقبات التي تواجه الجانب اليوناني.



وأكد يوسف، على حرص غرفة ملاحة بورسعيد في المشاركة بزيارة اليونان المقررة يوم 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، وحضور اجتماعات المجلس ضمن الوفد المشارك في الزيارة لتقديم مقترحات لتعزيز التعاون الملاحي وتعظيم الاستفادة من ميناءي بورسعيد وبيريوس اليوناني وهو ما يعطي قوة للمشاركة المصرية.



وأضاف أن هناك تواصلا مستمرا بين المجلس وجمعية رجال الأعمال وهيئة الأوقاف المصرية للاستغلال الأمثل لمواردها في اليونان ولعب المجلس دورًا كبيرًا في متابعة ملف الأوقاف في اليونان.



