ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: المصري اليوناني أزال مشكلات المستثمرين اليونانيين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:04 ص
محمد يوسف، المدير
محمد يوسف، المدير التنفيذى بجمعية رجال الأعمال
ولاء عبد الكريم
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى بجمعية رجال الأعمال إن مجلس الأعمال المصري اليوناني له دور كبير فى حل المشاكل التى تواجه المستثمرين اليونانيين فى مصر ووضع مجموعة من التوصيات للحكومة في تذليل العقبات التي تواجه الجانب اليوناني.

وأكد يوسف، على حرص غرفة ملاحة بورسعيد في المشاركة بزيارة اليونان المقررة يوم 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، وحضور اجتماعات المجلس ضمن الوفد المشارك في الزيارة لتقديم مقترحات لتعزيز التعاون الملاحي وتعظيم الاستفادة من ميناءي بورسعيد وبيريوس اليوناني وهو ما يعطي قوة للمشاركة المصرية.

وأضاف أن هناك تواصلا مستمرا بين المجلس وجمعية رجال الأعمال وهيئة الأوقاف المصرية للاستغلال الأمثل لمواردها في اليونان ولعب المجلس دورًا كبيرًا في متابعة ملف الأوقاف في اليونان.

loading...

ترشيحاتنا

حفيدة موسوليني تثير الجدل وتهدد رواد موقع تويتر

وزير الكهرباء: انتهى عصر مقولة ادفع وبعدين اشتكى

إصابة 7 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بشقة بالحوامدية

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: الإخوان محرمون من إنشاء مواقع إلكترونية

نجم الوداد المغربي: توقعنا صعوبة مواجهة مولودية وجدة

أحمد فلوكس يرد عبر منبر صدى البلد على سبب إخفائه علاقته بـ هنا شيحة

حتحوت يعلن عن رحيل جروس ويكشف عن خليفته

هاني الناظر يكشف حقيقة علاقة الليزر وكريمات الشعر والعرق في الإصابة بالسرطان

سعد سمير يتلقى خبرا سارا خلال تواجده بمعسكر الأهلي في الجزائر

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق أول أتوبيس كهربائي

آخر ظهور لـ جمال خاشقجي مع خطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟