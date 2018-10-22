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بين الناس

سكان المنطقة 13 بمدينة السادات يشكون غياب المواصلات العامة.. وانتهاز سائقي التاكسي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى عدد من سكان مدينة السادات بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، من ارتفاع أسعار المواصلات خلال الانتقال من منطقة لأخرى داخل المدينة، لعدم وجود أي وسائل مواصلات غير التاكسي.

وقالت شذى فارس، إحدى سكان المنطقة 13 بمدينة السادات، في رسالتها لـ صدى البلد: «حرام اللي بيحصل فينا.. المنطقة 13 في مدينة السادات مفيهاش مواصلات غير التاكسي، والأجرة فيه من 8 لـ 10 جنيه، ودا خلق معاناة لجميع الأسر في المدينة».

وتابعت: «الناس مبقتش مستحملة.. والأسرة اللي فيها كذا ابن في التعليم بتعاني هتصرف على تعليمهم ولا هتصرف على مواصلاتهم في التاكسي».

وناشدت المسئولين بمدينة السادات بضرورة تخصيص وسيلة نقل عامة، ولو مجرد تخصيص سرفيس لنقل سكان المنطقة بأجره مخفضة على غرار ما حدث في منطقة ابني بيتك ومنطقة 25.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتساب 01025555056.
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