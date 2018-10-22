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أخبار العالم

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان ابن وأسرة الفقيد جمال خاشقجي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ ش أ
أعرب العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما كل من العاهل السعودي وولي عهده مع ابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن صلاح خاشقجي أعرب من جانبه عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، وولي العهد السعودي على تعزيتهما ومواساتهما لهم في الفقيد.
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