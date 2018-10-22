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رياضة

مؤمن حمدان: الحمل البدني في اللعب الخماسي أكبر من العادي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مؤمن حمدان، لاعب منتخب مصر لكرة الصالات، أن الفريق الخماسي يعاني من حمل بدني أكبر من كرة القدم العادية.

وقال مؤمن في حوار ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الفارق بين الخماسي والـ 11 أننا نلعب 40 دقيقة بدون راحة سوى دقيقة واحدة".

وأكمل: "يوجد حمل أكبر لدينا عن كرة القدم العادية، فلا يوجد لدينا جزء نصف ملعب خاص بنا لنرتاح فيه".
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