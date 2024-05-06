مظاهرات في إسرائيل تطالب نتنياهو بالموافقة على الصفقة مع حماس

خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم الإثنين، للتظاهر في تل أبيب والقدس وبئر السبع لمطالبة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد سلوك الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في قطاع واتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ورد لابيد على إعلان حماس، الذي قبل اقتراح وقف إطلاق النار، قائلا: "إن الحكومة التي تريد إعادة المختطفين تعقد الآن مناقشة عاجلة وترسل الفرق إلى القاهرة - وليس إصدار ثلاث إحاطات مختلفة بشكل هستيري".

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل: إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين أهم بكثير وإلحاح من عملية عسكرية في رفح".

وأضاف: يجب على الحكومة أن تعلن فورا عن تجديد المحادثات للتوصل إلى الاتفاق ووقف كافة الأنشطة الهجومية لليوم التالي".

وتابع: هذه هي لحظة الاختبار الأخلاقي والقيادي لوزراء معسكر الدولة، للوزير جالانت، لوزراء شاس ووزراء الليكود الذين يتمتعون بالنزاهة والاستقلال، ويجب ألا يفشلوا فيه".