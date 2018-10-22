أشرف زكي ومحمد مصطفى وأحمد صقر في عزاء مها عرام.. صور

شارك عدد من نجوم الفن، في تقديم واجب العزاء في وفاة المخرجة مها عرام وذلك بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية.



وتلقى العزاء في الجانب المخصص للرجال الموسيقار محمد عرام شقيق المخرجة الراحلة مها عرام.



وكان ضمن الحضور دكتور أشرف زكي، المخرج أحمد صقر، الفنان أبو الليف، الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، د.عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، الموزع الموسيقي محمد مصطفى، الفنانة سوسن طه، مهندس الصوت جاسر خورشيد، الشاعر وليد رزيقة، الفنان عهدي صادق، المخرج جمال عبدالحميد، المخرج أحمد البدري، الفنانة آمال حلمي، الفنان محمد فريد، والموسيقار حسن شرارة، فاروق محمد حسن وعبدالوهاب منسي".