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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| هواوي تطلق سلسلة WATCH FIT 4.. ,أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أيهما أفضل للشراء .. هاتفا Poco F7 أوRealme GT 7
 

هاتفا Poco F7 وRealme GT 7 من أكثر الهواتف الرائدة تنافسيةً من حيث السعر في عام 2025، حيث يستهدفان المستخدمين المحترفين الذين يبحثون عن ميزات متطورة بسعرٍ مرتفع. مع امتلاك كلا الجهازين شرائح معالجة فائقة الجودة، وبطاريات كبيرة، وشاشات عالية الجودة، تُعد هذه المقارنة مهمةً للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل نسبة أداء إلى سعر فسواءً كان الأمر يتعلق بالألعاب، أو التصوير، أو عمر بطارية طويل، يتميز كلا الهاتفين بمزايا قوة مختلفة، مما يجعل من الضروري دراسة الفروقات قبل الاختيار.

سوني تسحب هاتفها الرائد سوني عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VII.. لهذا السبب
 

أعلنت شركة سوني تعليق مبيعات وشحنات هاتف Xperia 1 VII مؤقتًا في اليابان ويعد هذا هو أحدث هواتفها الذكية الرائدة، والذي أُعلن عنه في مايو، ولم يُطرح للبيع في اليابان إلا منذ شهر تقريبًا. 

وتُشير سوني إلى أن سبب تعليق الهاتف هو ورود تقارير متعددة عن توقف أجهزة Xperia 1 VII عن العمل تلقائيًا، أو إعادة تشغيلها بشكل متقطع، أو عدم تشغيلها تمامًا و لا تبدو هذه المشكلات مُقلقة في حد ذاتها، ولكن يبدو أنها تؤثر على عدد كبير من الأجهزة.

تدعم الغوص حتى 40 مترًا| هواوي تطلق سلسلة WATCH FIT 4.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت هواوي سلسلة ساعاتها الذكية WATCH FIT 4. وتتضمن السلسلة طرازين وهما WATCH FIT 4 وWATCH FIT 4 Pro وقد طُرحت هذه الساعات لأول مرة في السوق الأوروبية في مايو من هذا العام. 

ساعة هواوي واتش فيت 4

تتميز كلتا الساعتين الذكيتين بشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بدقة 480×408 بكسل، وكثافة 347 بكسل في البوصة، وأقصى سطوع 3000 شمعة. توفر الساعتان تتبعًا صحيًا على مدار الساعة، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وجودة النوم، ومستويات التوتر، والدورة الشهرية.

إطلاق لاب توب HONOR MagicBook Art 14 بتصميم مبتكر وأداء قوي
 

أطلقت شركة هونر HONOR، جهاز اللابتوب MagicBook Art 14 (2025) في الصين، والذي يتميز بتصميم عصري ومتين بفضل هيكله المصنوع من سبيكة المغنيسيوم المعتمدة في صناعة الفضاء، ويزن 1.03 كجم فقط ويبلغ سمكه 11.5 مم. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز لابتوب هونر MagicBook Art 14 (2025)، بتصميم منحنى يشبه أوراق القيقب مع طبقة سيراميكية لمعالجة الأشعة فوق البنفسجية، مما يعطيه مظهرا ناعما وأنيقا. 

ببطارية ضخمة وتقنيات غير مسبوقة.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip

تستعد شركة هونر لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد ذي التصميم الصدفي، وهو هاتف ماجيك V2 فليب، في أغسطس في الصين. وقد كشف تسريب حديث من موقع Digital Chat Station الموثوق عن المواصفات الرئيسية للجهاز القادم، بما في ذلك ميزته البارزة و سعة البطارية وقبل إطلاقه، حصل الجهاز على شهادات من هيئة CMIIT الصينية وهيئة 3C.

بميزات كبيرة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف Find X9 الجديدة في سبتمبر
 

سلسلة من الهواتف الذكية من المتوقع أن تطلقها شركة أوبو لتكون أوبو من أوائل العلامات التجارية التي تُطلق الجيل القادم من الهواتف الرائدة في الصين وقد سلّطت تصريحات جديدة من تشو ييباو، رئيس قسم المنتجات في أوبو، الضوء على جدول إطلاق سلسلة هواتف Find X9 الرائدة القادمة. ونُشرت هذه المعلومات على منصة ويبو، وتؤكد خطط الشركة للنصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من عام 2026.

نظارة شاومي Xiaomi AI Glasses .. ميزات ثورية رائعة
 

أطلقت شركة شاومي رسميًا نظارتها الصوتية الذكية عالميًا، مقدمةً بديلاً اقتصاديًا للنظارات الذكية باهظة الثمن، بسعر 86.54 دولارًا أمريكيًا فقط، تجمع هذه النظارات بين خفة الوزن والراحة وصوت الأذن المفتوح، لتجذب عشاق التكنولوجيا والمستخدمين العاديين على حد سواء.

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