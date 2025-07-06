سوني تسحب هاتفها الرائد سوني عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VII.. لهذا السبب

أعلنت شركة سوني تعليق مبيعات وشحنات هاتف Xperia 1 VII مؤقتًا في اليابان ويعد هذا هو أحدث هواتفها الذكية الرائدة، والذي أُعلن عنه في مايو، ولم يُطرح للبيع في اليابان إلا منذ شهر تقريبًا.

وتُشير سوني إلى أن سبب تعليق الهاتف هو ورود تقارير متعددة عن توقف أجهزة Xperia 1 VII عن العمل تلقائيًا، أو إعادة تشغيلها بشكل متقطع، أو عدم تشغيلها تمامًا و لا تبدو هذه المشكلات مُقلقة في حد ذاتها، ولكن يبدو أنها تؤثر على عدد كبير من الأجهزة.

هاتف Sony Xperia 1 VII

على الآخر يقتصر تعليق المبيعات والشحنات على السوق اليابانية فقط، ولا توجد معلومات رسمية حول حدوث مشاكل مماثلة مع الأجهزة المباعة في مناطق أخرى.

على الجانب الآخر يعد هاتف Xperia 1 VII غير متوفر في الولايات المتحدة، وبالنظر إلى أن الهواتف التي تسبقه لم يُباع فمن غير المرجح طرحه في السوق الأمريكية.

من المثير للاهتمام أن نصيحة سوني تُشير إلى إمكانية حل المشكلات بتحديث البرنامج فقط، إلا أن الشركة تُصرّح بأنها تُجري حاليًا تحقيقًا لمعرفة سبب المشكلات.



ومن جانبها لاتعرف سوني سبب هذه المشاكل في هاتف Xperia 1 VII

يعد هاتف Xperia 1 VII أغلى ثمناً وأقل جاذبية من جميع منافسيه تقريباً، لذا فإن أي مشكلة كبيرة في العتاد وتوقف المبيعات قد يكونان حاسمين لطموحات سوني في مجال الهواتف المحمولة.