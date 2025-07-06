أيهما أفضل للشراء .. هاتفا Poco F7 أوRealme GT 7

يُعدّ هاتفا Poco F7 وRealme GT 7 من أكثر الهواتف الرائدة تنافسيةً من حيث السعر في عام 2025، حيث يستهدفان المستخدمين المحترفين الذين يبحثون عن ميزات متطورة بسعرٍ مرتفع. مع امتلاك كلا الجهازين شرائح معالجة فائقة الجودة، وبطاريات كبيرة، وشاشات عالية الجودة، تُعد هذه المقارنة مهمةً للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل نسبة أداء إلى سعر فسواءً كان الأمر يتعلق بالألعاب، أو التصوير، أو عمر بطارية طويل، يتميز كلا الهاتفين بمزايا قوة مختلفة، مما يجعل من الضروري دراسة الفروقات قبل الاختيار.



التصميم والعرض



يتميز هاتف Poco F7 بطبقة زجاجية معدنية فاخرة مع إطار من الألومنيوم على كلا الجانبين. يتميز بمتانته وقوته، كما يتميز بمقاومة الماء IP68، مما يجعله متينًا للغاية بالنسبة لسعره.

في المقابل، يتميز هاتف Realme GT 7 بإطار بلاستيكي مع واجهة وخلفية من الزجاج

على الرغم من أنه يوفر حماية IP69 فائقة ضد نفثات الماء والغمر، إلا أن الإطار البلاستيكي يُضعف قليلاً من الشعور الفاخر. يمنحه الإطار المعدني لهاتف Poco ملمسًا أكثر متانة وشعورًا أقرب إلى الهواتف الرائدة.

جودة الشاشة

يأتي هاتف Poco F7 بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة، تدعم Dolby Vision وHDR10+، مع سطوع فائق يبلغ 3200 شمعة. كما يتميز بخاصية التعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز لراحة العين. أما Realme GT 7، فيتفوق عليه بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة، والتي تحقق سطوعًا قياسيًا يبلغ 6000 شمعة.

كما يدعم الهاتف تقنية PWM بمعدل 2160 هرتز وLTPO لمعدلات تحديث تكيفية، مما يوفر انتقالات أكثر سلاسة وكفاءة في استهلاك البطارية. كلاهما يتميزان بالوضوح والحيوية، لكن شاشة Realme أكثر تطورًا من الناحية التقنية.

بينما يبدو هاتف Poco F7 أكثر فخامةً بفضل هيكله المعدني، يتفوق Realme GT 7 في سباق الشاشات بفضل سطوعه القياسي وكفاءة LTPO. لمن يفضلون تقنية الشاشة على المواد، يُعد GT 7 الخيار الأمثل.

مواصفات هاتف realme GT 7

يأتي هاتف realme GT 7 بمعالج MediaTek Dimensity 9400e أما هاتف Poco F7 فهو يأتي بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، وهو معالج رائد قوي من الفئة المتوسطة العليا يتميز بكفاءة متوازنة.

يتميز بمعالج رسوميات Adreno 825، مثالي للألعاب وتعدد المهام بسلاسة. أما Realme GT 7، فيتفوق عليه بمعالج MediaTek Dimensity 9400e،

يدعم Realme أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، مما يُفيد المستخدمين المحترفين. يوفر GT 7 أداءً أفضل قليلاً ومعالجات الرسوميات، خاصةً في ظروف العمل المتواصلة وظروف الألعاب.

البطارية والشحن

يأتي هاتف Poco F7 ببطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير/ساعة (الطراز الهندي) مع شحن سلكي بقوة 90 واط، مما يسمح بشحن 80% من البطارية في 30 دقيقة، بالإضافة إلى شحن سلكي عكسي بقوة 22.5 واط. أما هاتف Realme GT 7، فيأتي ببطارية أصغر قليلاً بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، ولكنه يدعم شحنًا أسرع بقوة 120 واط، ما يسمح بشحن البطارية بالكامل في 40 دقيقة فقط. كما يوفر الهاتف ميزة الشحن الجانبي، وهو أمر مفيد أثناء اللعب، وشحنًا عكسيًا بقوة 7.5 واط. وبينما يوفر Poco سعة أكبر، توفر سرعة Realme ومرونتها مزايا عملية للاستخدام اليومي.