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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انتهاء الجولة الثالثة من كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج.. صور ‏

كأس إيزى كارت مصر 2025‏
كأس إيزى كارت مصر 2025‏
كريم عاطف

اختتمت الجولة الثالثة من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 –‏EasyKart Trophy Egypt ‎‏ لرياضة سيارات الكارتنج ‏بنجاح ‏كبير والتى تم تنظيمها بحلبة "‏Curve Karting One Eleven‏"–العلمين الجديدة ، الساحل الشمالى.

وشملت هذه الجولة إنطلاق بطولتين متوازيتين لبطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025)، والتى شملت بطولة (‏Sprint ‎Championship – Round # 1 - N35 Category‏) ‏والتى يتم تنظيمها بإستخدام سيارات كارتينج فئة بيريل مجهزة بمحركات 9 ‏حصان والتى يفترض أنها ‏تستخدم للقيادة الترفيهية والتأجير بالأوقات العادية ، إلا أن بطولتها المحلية التى إنطلقت جولتها ‏الأولى ‏بالعلمين مؤخراً سوف تشمل 3 جولات هذا العام (بشهر يونيو ، أغسطس ، وأكتوبر من العام ‏الجارى)، ويستفيد المشاركون ‏بهذه البطولة من حصد النقاط ورفع ترتيبهم على منصة الترتيب العالمية ‏بالإتحاد الدولى لرياضة السيارات ضمن الفئة التى يتسابقون ‏عليها (‏International Karting ‎Ranking‏).‏


شارك بجولة البطولة الأولى 8 متسابقين تمكن فى النهاية المتسابق أدهم حمادة (كارت ‏رقم 626) من حسم لقب الجولة الأولى ‏لصالح ، فيما جاء ثانياً على منصة التتويج المتسابق عمر ‏شريف (كارت رقم 624) ، وليكمل المنصة ثالثاً المتسابق بلال صوابى  ‏‏(كارت رقم 628).‏


وجاءت البطولة الثانية التى إنطلقت جولتها الأولى أيضاً ومصاحبة لجولة (كأس إيزى كارت مصر) ‏الثالثة .. مع (‏Sprint ‎Championship – Round # 1 - ROTAX Category‏) ، وهى ‏تتشابه فى الرؤية وعدد الجولات مع بطولة (‏N35‎‏) إلا أنها يتم ‏تنظيمها بإستخدام سيارات كارتينج ‏بيريل مع محركات (روتاكس –‏ROTAX‏) إحترافية تستخرج طاقة حصانية تبلغ 22 حصان ، ‏وسيتم ‏تنظيم بطولتها المحلية على مدار 3 جولات أيضاً (شأن بطولة الـ ‏N35‎‏)، كما سيتمكن أيضاً ‏المشاركون بها من رفع مستوى ‏ترتيبهم بمنصة الترتيب العالمى بالإتحاد الدولى لرياضة السيارات – ‏فئة الكارتينج (‏International Karting Ranking‏).‏


وشارك بجولة البطولة الأولى عدد 5 متسابقين تمكن فى النهاية المتسابق ياسر فهمى (كارت رقم ‏‏206) من حسم لقب الجولة الأولى ‏لصالح ، فيما جاء ثانياً على منصة التتويج المتسابق بلال صوابى  ‏‏(كارت رقم 203) ، وليكمل المنصة ثالثاً المتسابق عمر شريف  ‏‏(كارت رقم 205).‏

أما عن السباقات النهائية للجولة الثالثة من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025)والتى إستضافت ‏متسابقين أجانب من أوكرانيا ‏أولهما بفئة60 والآخر بفئة 100، وقد شارك ثلاثة فئات –بهذه الجولة – جاءت مع فئة ‏‏60 للمبتدئين والتى شارك بها متسابقين فقط ، ‏وفئة 100 للصغار والتى شارك بها عدد 7 متسابقين ، بينما جاءت الفئة ‏الأعلى مع (فئة 125) للكبار والتى شارك بها ستة متسابقين.‏


وتمكن من الفوز فى السباقات النهائية للجولة كل ‏من:‏
‎•‎‏ بفئة 60 : تصدر المتسابق/ هيرمان بيلوشيشنكو (كارت رقم 171) ، فيما حقق المتسابق/ عمر شلبى ‏‏(كارت رقم 133) المركز ‏الثانى بالسباق.‏


‎•‎‏ وبفئة 100 : حصد المركز الأول المتسابق/ أندري كروجلك (كارت رقم 251) ، فيما تلاه المتسابق/ ‏يوسف رشدى(كارت رقم ‏‏244)  بالمركز الثانى ، وليكمل منصة التتويج ثالثاً المتسابق/ محمد ‏راتب(كارت رقم 206).‏


‎•‎‏ وبفئة 125 للكبار: وقف بالمركز الأولى على منصة التتويج .. المتسابق/ ياسين عطية (كارت رقم ‏‏374) ، وليليه بالمركز الثانى ‏المتسابق/  مالك حافظ (كارت رقم 381) ، بينما أكمل منصة التتويج ‏بالمركز الثالث المتسابق/ حسن أحمد (كارت رقم 377)‏


وجاءت البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى ‏‏(الممثل للاتحاد ‏الدولى ‏لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية)، وبحضور نخبة من ‏المتسابقين ‏والمهتمين برياضة السيارات. ‏ ‏

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