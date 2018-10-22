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حوادث

ضبط شخصين هاربين من تنفيذ 85 حكما قضائيا بالقليوبية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط شخص بالشرقية وآخر بالقليوبية، هاربان من تنفيذ 85 حكما قضائيا فى قضايا تبديد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب المدعو "هانى.ف.م"– 43 سنة– محامى– مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالشرقية، صادر ضده (44) حكم حبس (41 جزئى، 3 مستأنف) فى قضايا "تبديد" بإجمالى عقوبات بلغت (6 سنوات و5 أشهر، وقيمة الكفالات 9900 جنيه).

ومن خلال تكثيف الجهود أمكن التوصل إلى محل تواجده بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وفى ذات السياق تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المدعو "محمد.إ.م"- 40 سنة - سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، والصادر ضده (41) حكم حبس (5 جزئى، 36 مستأنف) فى قضايا (تبديد بإجمالى عقوبات بلغت (19 سنة، وقيمة الكفالات 18 ألفا، و350 جنيها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط جميع صور الخروج على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
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