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برلمان

فايز بركات: الكثافة السكانية سبب تكدس طلاب المدارس

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:42 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة محمد
تقدم النائب فايز بركات عضو اللجنة التعليمية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول اتخاذ إجراءات طويلة المدى لاقتلاع ظاهرة كثافة طلاب المدارس نهائيا نتيجة الكثافة السكانية.

وقال بركات في طلبه إن صنوان لا يفترقان " الكثافة الطلابية و الكثافة السكانية "، مشيرًا إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاب بالمدارس مما يؤدي إلى ضغط كبير على القدرة الاستيعابية للطلبة في المدارس، وكذلك على الخدمات والبنية التحتية للمنظومة التعليمية، وستلقى آثار هذه الكثافة الطلابية العالية بظلالها على مستقبل التعليم بالإضافة إلى عدم قدرة المعلمين على الإدارة الصفية، وإفساح المجال أمام الدروس الخصوصية لتأخذ مجراها، وتفشي ظاهرة الغش الجماعي، وظهور جماعات الشللية في المدارس.

وأوضح بركات أن معالجة الكثافة الطلابية ستكون حتمًا خطوة مهمة على طريق إصلاح مسيرة التعليم من خلال إلى البناء العمودي عند تصميم وإنشاء المدارس، بحيث يكون المبنى المدرسي متعدد الطوابق ودعم ميزانية وزارة التربية والتعليم ، خاصة بند الأبنية التعليمية وزيادة عدد الجهات التعليمية في المدارس ذات الدمج في المراحل، كالمدارس المشتركة بين الابتدائية والإعدادية، أو الإعدادية والثانوية في آنٍ واحد، ففي مثل هذه الحالة بالإمكان تخصيص فناء مشترك للمرحلتين، مع تبادل وقت الفُسَحِ بينهم.
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