شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن

أجرت الإعلامية إيمان الحصري، لقاء، مع مجموعة من السيدات السيناويات، في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.



وقالت "حليمة" إحدى السيدات، في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إنها تعمل في التطريز البدوي، مضيفة:" هو ده التراث بتاعنا أهالينا".



وتابعت: "نحن ننتج لباسنا بأنفسنا عن طريق التطريز، وشغلنا بيتعرض في معارض بالقاهرة، ويتم تصديره خارج مصر"، مضيفة: "المرأة السيناوية تبدع في تصميم الأزياء".