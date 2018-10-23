مدرب إنبي يتحدث عن مفاوضات الأهلي لضم حمدي فتحي.. فيديو

كشف خالد متولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن آخر التفاصيل بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفريق البترولي.



وقال متولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "قبل بداية الدوري بأسبوع، الأهلي تحدث معنا للحصول على خدمات حمدي فتحي".



وتابع: "المنطق كان يرفض التفريط في خدمات حمدي فتحي قبل انطلاق الدوري بأسبوع أو 10 أيام فقط، وطلبت تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم".



وأضاف، "لم تجر مناقشتي حتى الآن من جانب الإدارة عن رغبة الأهلي في ضم اللاعب، لا توجد مفاوضات حاليًا، حريص على غلق كافة الأبواب أمام المفاوضات مع اللاعبين".