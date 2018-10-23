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تعليم

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
فاز عبد المنعم مصطفى، الطالب بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بالمركز الأول، في مسابقة مشاريع تخرج الجامعات المصرية، والتي عقدت بمكتبة الإسكندرية ضمن الاحتفالية الخاصة بيوم الأغذية العالمي، بحضور الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ومدير مكتب منظمة الفاو بمصر، وعمداء كليات الزراعة بجامعتي القاهرة والإسكندرية.

وحصد طالب كلية الزراعة بجامعة عين شمس، المركز الأول؛ بعد ابتكاره جهازا لحصاد الفاكهة عن طريق أشعة الليزر، وهي فكرة قائمة على أن لكل ثمرة من النباتات المختلفة درجة حرارة تختلف باختلاف مراحل النمو.

ويعتمد ابتكار عبد المنعم مصطفى، على رصد درجة الحرارة المثلى للثمرة الناضجة، حيث يمكن أيضا معرفة ما اذا كانت الثمرة ناضجة ام لا بالإضافة إلى تطوير الآلة لتكون للزراعة والحصاد.
طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور
طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور
طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور
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