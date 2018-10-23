صحف الكويت: السيسي يبعث برسالة إلى الملك سلمان.. خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي.. ليبرمان يتوعد إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة ستقوض نفوذها.. وترامب يراهن على دورة ثانية للرئاسة

السيسي يبعث برسالة إلى الملك سلمان

خادم الحرمين والأمير بن سلمان يعزيان أسرة خاشقجي

السعودية والإمارات تدعمان معلمي اليمن بـ 70 مليون دولار

ترامب يراهن على دورة ثانية للرئاسة في انتخابات التجديد النصفي

بولتون يؤكد: لا تأثير لتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه مساء أمس، الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.وأضافت الصحيفة أن الرسالة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأبرزت "الجريدة" رد الهيئة العامة للاستعلامات على ما زعمته الصحف البريطانية بشأن وصول جثمان سائح بريطاني، قضى في مدينة الغردقة الساحلية سبتمبر الماضي، إلى بلاده بدون القلب والكليتين، ما دفع بعض الصحف لوصف ما حدث بجريمة "سرقة أعضاء"، لتؤكد الهيئة المصرية أن هذه التقارير مغلوطة وتسرعت في إصدار الحكم.وأشارت الهيئة إلى أنها تواصلت مع الجهات المعنية، وحصلت على المستندات الكاملة، التي تثبت أن العينات التي تم أخذها من جثمان السائح تمت بأسلوب طبي، وسلمت رسميا لمعامل التحليل الحكومية في القاهرة وأسيوط، للتدقيق في سبب وفاته.واهتمت "الرأي" بتصريحات شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، التي قال فيها إن "الشرق أديانًا وحضارات، ليست له مشكلة مع الغرب بمفهومه المسيحي المتمثل في مؤسساته الدينية الكبرى"، مشددًا على أن "الحضارات الشرقية مواقفها ثابتة في احترام الدين والعلم".على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعربا عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مشيرةً إلى أن مجلس الشورى نوه بالأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.ونقلت "القبس" عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله أمس، إن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة، مضيفًا: "نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى.. قضية خاشقجي أحدثت ضجة، لكن يجب انتظار نتائج التحقيق النهائي، لذا يجب التحلي بالصبر والانتظار"، مشددًا على أن القضية لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض بما في ذلك أعلى المستويات.وذكرت "الراي" أن الأمير بن سلمان استقبل، أمس، في الرياض، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما، علاوة على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.وأفادت "الوطن" بأن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أعلن، أمس، الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قدمتا مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهما لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة "يونيسيف".وقالت "الجريدة" إنه ردًا على إعلان ملك الأردن عبد الله الثاني وقف العمل بملحق اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994، فيما يخص قريتي الغمر والباقورة، هدّد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمّان، قائلًا: "إسرائيل ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء الملحق الخاص بقريتي الغمر والباقورة"وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال، حيث من المتوقع أن يطرح مشروع القانون على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة للتصويت، بعد الموافقة عليه مما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريع".في سياق آخر، نشرت "الجريدة" تقريرًا مطولًا يسلط الضوء على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأن الحزمة الثانية من العقوبات التي من المقرر تطبيقها في الرابع من نوفمبر المقبل لن تمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، لكنها ستضغط على النظام وتقلل بشكل كبير من قدرته على تمويل الإرهاب الإقليمي، مشيرا إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية سيسقط في نهاية المطاف.ونقلت "الوطن" عن مصادر عراقية أمنية قولها إن رئيس أركان القوة الجوية العراقية، طيار محمد منشد توفي إثر جراحة طبية فاشلة في لبنان، مشيرًا إلى أن "جثمانه سينقل يوم الثلاثاء إلى بغداد".دوليًا، ركزت "الأنباء" على حملة انتخابات منتصف الولاية التي انخرط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل قوته ملقيا الخطب الحماسية مهاجما خصومه بقوة وساخرا منهم أمام جموع حاشدة، كل ذلك وعينه على الانتخابات الرئاسية لسنة 2020، فمن خلال مشاركته أحيانا في أربعة تجمعات انتخابية في الأسبوع تحت شعار «لنعد إلى أمريكا عظمتها»، عمل رجل الأعمال على إلهاب حماس قاعدته، أملا في مساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 6 نوفمبر.وذكرت "القبس" أنه خلال تجمع في إلكو في ولاية نيفادا، واصل ترامب التهجم على خصومه بقوله "الديمقراطيون يريدون زيادة ضرائبكم بشكل كبير وإغراق بلدنا في الاشتراكية، يريدون أن يغرقوا البلد في كابوس الشلل والفوضى".واهتمت "الوطن" بتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لم يكن له تأثير حقيقي، مضيفًا: "أبلغت زملاءنا الروس بأن تدخلهم في عمليتنا الانتخابية لم يكن له تأثير حقيقي".وقالت "الراي" إن روسيا أعلنت أنها ستضطر للرد بالمثل لاستعادة التوازن العسكري مع الولايات المتحدة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبدأ تطوير صواريخ جديدة، مشيرةً إلى أنها ربما تتراجع عن ذلك، إذ أبلغ مسئول كبير في الكرملين مستشار الأمن القومي الأمريكي باستعداد موسكو لمناقشة المخاوف الأميركية بشأن تطبيق المعاهدة الموقعة عام 1987.