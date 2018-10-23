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فن

رامي صبري يحيي حفلا بإحدى جامعات المنيا ..صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
محمد صبحي
أحيى النجم رامي صبري، حفلًا غنائيا داخل جامعة "دراية" الخاصة بمحافظة المنيا حيث تخطى العدد الـ 10 آلاف شاب وفتاة من مختلف الكليات.

جاء اختيار رامي صبري لإحياء الحفل بناء على رغبات الطلاب، واستهل "صبري" الحفل رامي بغناء "أجمل ليالى العمر" لتتصاعد هتافات الإعجاب.

حضر رامى صبرى بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وقدم عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "كلمه"، "أهد الدنيا"، "الراجل"، "تعالي"، "كلمه" وميدلى لأغانى "غمضت عينى"، "نفسها تشوفنى"، "مش فارق"، "بحبك"، "مش فاكر ليك" و"فاكر زمان".
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