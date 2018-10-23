رامي صبري يحيي حفلا بإحدى جامعات المنيا ..صور

أحيى النجم رامي صبري، حفلًا غنائيا داخل جامعة "دراية" الخاصة بمحافظة المنيا حيث تخطى العدد الـ 10 آلاف شاب وفتاة من مختلف الكليات.





جاء اختيار رامي صبري لإحياء الحفل بناء على رغبات الطلاب، واستهل "صبري" الحفل رامي بغناء "أجمل ليالى العمر" لتتصاعد هتافات الإعجاب.



