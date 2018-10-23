انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019/2020

حازت مصر على تأييد وموافقة جميع الدول العربية المشاركة، لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019 - 2020.



جاء ذلك خلال فعاليات مجلس وزراء النقل العرب الدورة العادية ٣١ ومكتبه التنفيذي الدورة ٦١ بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، والتي شملت ضمن جدول أعمالها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس لفترة عامي 2019/2020.



كما تم انتخاب المملكة العربية السعودية السعودية نائبا لرئاسة المكتب التنفيذي، وقد أشاد الجميع بالدور الفاعل والإيجابي الذي قامت به مصر في قطاع النقل بالوطن العربي خلال فترة رئاستها السابقة للمكتب التنفيذي.