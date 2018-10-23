شاهد.. النمل الأبيض يغزو الأقصر ويجبر السكان على الخروج للشوارع

عرض برنامج "صباح العربية"، المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم، الثلاثاء، لقطات من غزو النمل الأبيض لعدة قرى بمحافظة الأقصر، ما يتسبب فى خسائر مادية كبيرة.



وشرد النمل الأبيض السكان وأجبرهم على الخروج إلى الشوارع بسبب خطورة الوضع، ويستهلك الخشب بكثرة.



وقال أحد المواطنين، إن النمل سبب لهم أضرارا بالمنازل، مناشدًا السلطات التدخل لوقف غزو النمل الأبيض.



ويرجع انتشار النمل الأبيض في بعض القرى بالأقصر بسبب تغير الظروف البيئية، كما أن ارتفاع أسعار المبيدات أدى لعجز بعض الأهالى عن مواجهة هذه الظاهرة.

