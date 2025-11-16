قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوبيل الذهبي لعيد البترول.. عباس صابر: خمسون عامًا من السيادة والإنجاز

الديب أبوعلي

وجّه المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رسالة تهنئة إلى القيادة السياسية وجموع العاملين بقطاع البترول، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي ل

عيد البترول المصري الـ50، مؤكّدًا أن هذه المناسبة تُجسد ملحمة وطنية ممتدة بدأت مع نشأة صناعة البترول في مصر، ومرّت بمحطات مفصلية حتى لحظة استرداد الحقول البترولية المصرية عام 1975، تلك اللحظة التي جاءت ثمرة مباشرة لانتصار الجيش المصري الباسل في حرب أكتوبر 1973 واستعادة الكرامة والسيادة على الأرض والثروات.

وأكد صابر أنه يتشرّف بأن يرفع أسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تقديرًا لجهود الدولة في دعم هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل الركيزة الأهم للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول شهد خلال العقود الماضية نهضة كبرى في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتسويق، دفعت خطط الدولة التنموية إلى آفاق أرحب.

ووجّه نقيب البترول التهنئة إلى جميع العاملين بشركات القطاع والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكّدًا أنهم الثروة الحقيقية التي قامت عليها الصناعة البترولية، وأن ما يقدمه العاملون من جهد وتفانٍ في مختلف المواقع الإنتاجية والخدمية هو المحرك الأساسي لمسيرة التنمية والاستدامة، مشيدًا بروح الانتماء والمسؤولية التي يتمتع بها أبناء القطاع عبر تاريخه.

وأوضح صابر أن قطاع البترول كان ولا يزال شريان حياة للاقتصاد المصري، وركنًا رئيسيًا في برامج التنمية الوطنية، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصناعة والاستثمار. وأضاف أن الإنجازات المتراكمة منذ استرداد الحقول وحتى اليوم تعكس عملاً جماعيًا متواصلًا ودعمًا سياسيًا وحكوميًا غير محدود، مكّن القطاع من تحقيق خطوات نوعية في التحديث والكفاءة والاعتمادية.

وأشار رئيس النقابة إلى أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لا يقتصر على استدعاء تاريخ مشرف، بل يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر تطورًا ضمن “الجمهورية الجديدة”، التي تضع الطاقة في مقدمة أولوياتها. وأوضح أن وزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي تسير بخطى واثقة نحو تعظيم إنتاج النفط والغاز، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتحديث البنية التحتية ومصافي التكرير، والاعتماد على أحدث تقنيات الرقمنة والتحول الذكي لتعزيز القدرة التنافسية لمصر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

وأضاف صابر أن القطاع يمضي في مسار تكامل حقيقي بين مشروعات النفط والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لاستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة يجذب كبريات الشركات العالمية.

واختتم رئيس النقابة رسالته قائلاً:«أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لكل عامل وعاملة في قطاع البترول، فهم عماد نهضة الوطن وسواعد تقدمه. بخبراتهم وإخلاصهم ستظل مصر قادرة على البناء وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا. وما تحقق على مدار خمسين عامًا منذ استعادة الحقول البترولية عام 1975 سيظل شاهدًا خالدًا على إخلاصهم وتفانيهم في خدمة هذا الوطن».

النقابة العامة للعاملين بالبترول قطاع البترول اليوبيل الذهبي لعيد البترول المصري عيد البترول المصري استرداد الحقول البترولية المصرية

