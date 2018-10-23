انتخابات الترسانة تحت السلم وميزانية بدون أمين صندوق

خرجت الكشوف المالية الخاصة بنادي الترسانة بدون توقيع أمين الصندوق والذي لم يتم انتخابه حتى الآن لتعقد الجمعية العمومية يوم ٣٠ من أكتوبر الجاري، ويدخل السباق صلاح عبد الفتاح، كما تم إعلان كشوف الاسماء التى لحق التصويت في الجمعية العمومية، لانتخاب أمين الصندوق في مكان خفي بالنادي إلا وهو تحت السلالم.





ووصف أعضاء النادى مكان الكشوف بأن الإدارة تعيق الانتخابات بالإضافة أنه مكان لا يليق بأعضاء نادٍ كبير مثل الترسانة صاحب التاريخ.





وكان من المقرر الإعلان عن الميزانية وكشوف اسماء الجمعية العمومية قبل الانتخابات بـ١٥ يومًا وقد تأخر مجلس الإدارة عن الموعد المقرر.



