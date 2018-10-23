في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان كمال ابو رية والذي أكمل اليوم عامه الـ56، كمال ابو رية شارك في بطولة العديد من الأفلام منها قبضة الهلالي والشاهد الأخرس والطوفان ورجب الوحش وآخر ليالي الشتاء.



وشارك كمال ابو رية ايضًا في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها السيرة الهلالية وافراح ابليس وعلي عليوة وسوق العصر.



كمال ابو رية كان متزوجًا من ماجدة زكي لسنوات ولكنهما انفصلا وقد كشف عن اسباب اتخاذ هذا القرار من خلال أحد البرامج التلفزيونية قائلًا :" أخطأت في حق ماجدة زكي، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت فى فترة شعرت أنها ليست السيدة التى تزوجتها".



وتابع أبو ريه:"أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته".