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أخبار البلد

الصيادلة: تحذر من تطبيقات تروج لأدوية مغشوشة على الموبايل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
محمد غالي
قالت نقابة الصيادلة، إنها رصدت فى الآونة الأخيرة ظهور بعض التطبيقات على الموبايل وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، تبيع الأدوية للمواطنين، مؤكدة أن ذلك غير مصرح به، ولا توجد عليه أى رقابة من أى جهة تتبع الدولة ولا تعلم النقابة من أين حصلوا على تلك الأدوية، مؤكدة أنها مجهولة المصدر.

وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان، أن هناك مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية، التى تمت إعادة تدويرها ويقومون ببيعها للمواطنين من خلال تلك التطبيقات والمواقع، وكذا بعض عيادات الأطباء مما يؤدى إلى خطر بالغ على صحة المواطنين الذين يتم استغلال حاجتهم بعمل تخفيضات على تلك الأدوية.

وقدمت نقابة الصيادلة، بلاغا للجهات المعنية لمنع تلك الظاهرة وإغلاق تلك التطبيقات أو أى جهة تبيع أدوية مجهولة المصدر ومعاقبة أصحابها حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
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