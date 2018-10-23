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حوادث

ضبط 266 طن سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بالمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
مصطفي الرماح - محمد صبري
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيه الحملات التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمكافحة كافة الجرائم التى تتعلق بالسلع الغذائية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 54 قضية بإجمالى مضبوطات بلغ 266.149 طن، و6940 عبوة من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر.

وتم ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسماك المملحة بدائرة مركز شرطة قليوب "محافظة القليوبية"، لحيازته وإنتاجه كمية من الأسماك المملحة "فسيخ، رنجة، تونة" غير صالحة للاستهلاك، لوجود تغيير فى خواصها وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط 22 طنا، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخليفة "محافظة القاهرة"، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط 9 أطنان لحوم "أحشاء داخلية للماشية" تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب "محافظة القليوبية"، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط واحد طن لحوم "مقطعات لحوم، مفروم لحوم، كبدة" تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع ، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار.
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