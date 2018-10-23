البنتاجون: لا تغيير في صفقة الأسلحة مع السعودية البالغة 110 مليارات دولار

جددت المتحدثة باسم البنتاجون لشئون القيادة الوسطى الأمريكية ريبيكا ريباريتش، أن تنفيذ صفقة بيع الأسلحة مع السعودية البالغة 110 مليارات دولار والموقعة عام 2017، لا تغيير فيها.

وقالت ريباريتش، إن تنفيذ صفقة بيع الأسلحة مع الرياض مستمر وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.



بدورها، أضافت مصادر عسكرية أمريكية في البنتاجون، في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه إلى تنفيذ المرحلة المقبلة من هذه الصفقة قبل منتصف 2019، وهي المرحلة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.



وتقضي هذه المرحلة بتسليم القوات المسلحة السعودية أنظمة ومعدات تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، والتي تتعدى قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.



وأوضحت المصادر العسكرية أن المرحلة المقبلة تقضي بتسليم سلاحي البحرية والجو السعوديين سفنا حربية مقاتلة من طراز "أل سي أس"، إضافة إلى البرنامج الأولي من نظام الدفاع الجوي الصاروخي المعروف بـ"ثاد"، والذي تبلغ قيمته وحده 15 مليار دولار أمريكي.



ويأتي الإعلان غداة تأكيد الرئيس ترامب في تصريحات صحفية أنه سيعارض أي جهود لوقف بيع الأسلحة للرياض كرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.