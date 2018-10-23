إحالة المتهم بذبح زوجته وأطفاله الأربعة في الشروق إلى الجنايات

أمر المستشار محمد سلانة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، بإحالة كرم. م، المتهم الرئيسى بارتكاب مذبحة الشروق، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.



ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، بعدما ذبح زوجته وأطفاله الأربعة فى مدينة الشروق، بداية شهر سبتمبر الماضى.



وكشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة ان واقعة العثور على 5 جثث لأم وأطفالها بإحدى الشقق السكنية بالشروق أن رب الاسرة قام بذبحهم داخل شقتهم.



وأوضحت المعاينة الاولية ان الزوج قام بذبح زوجته وفصل رأسها عن جسدها بسبب خلافات بينهما، فضلا عن قيامه بذبح ابنائه الاربعة داخل شقتهم الكائنة بمنطقة الشروق.



وكلفت النيابة العامة بسرعة اجراء التحريات و ضبط المتهم المتسبب فى ارتكاب المجزرة داخل شقته بمنطقة الشروق.



وأمرت نيابة القاهرة الجديدة باشراف احمد حنفي المحامي العام بندب فريق من الطب الشرعي، لتشريح الجثامين للوقوف على أسباب ارتكاب الجريمة فضلا عن تكليف المعمل الجنائي باعداد تقرير مفصل عن كيفية ارتكاب الواقعة.



وأشارت النيابه العامه الى ان قسم شرطة الشروق تلقي بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل وابنائها بمنطقة الشروق وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الشروق إلى موقع الحادث.