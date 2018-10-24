علاء الزهيري: 3 آلاف ليلة سياحية خلال ملتقى الأفكار الثمينة

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن عدد المشاركين في ملتقى نشر الأفكار الثمينة الذي ينطلق في شرم الشيخ تخطي 600 مشارك، لافتا إلي أن 50% من المشاركين من أسواق عربية وأجنبية،



وأشار "الزهيري"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى انهم اضطروا لإغلاق باب التسجيل بالملتقى بعد الوصول إلي العدد المناسب، موضحا أنه لأول مرة يتم تنظيم هذا الملتقى في مصر.



وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك أكثر من 30 دولة ممثلين في الملتقي، متابعا أن هذا الملتقى يعتبر فرصة لإنعاش السياحة في مصر، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك أكثر من 3 آلاف ليلة سياحية خلال أيام الملتقى.

