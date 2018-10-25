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موجز الأخبار.. السيسي يحضر تدريب الدفاع الجوي.. وأبو العينين يشارك في منتدى عالمي بجنيف

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة، وتسهيلًا على قرائه، يقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار، يمكنك مشاهدته في الفيديو أعلاه. 

جاء على رأس هذه الأخبار حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريبات الرماية الصاروخية لوحدات الدفاع الجوي، إضافةً إلى حضوره احتفالية القوات المسلحة بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر. 

تضمنت أهم الأخبار مشاركة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورجال الأعمال في العالم، والذي يعقد بقصر الأمم بجنيف ولمدة أربعة أيام.

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