عمرو يسري: اختباران للناشئين لتحديد المشاركين في بطولة العالم للسيارات

كشف عمرو يسري، مدير سباق "Ghibli race way"، عن تفاصيل مشاركة مصر في بطولة العالم لسباق السيارات في نسخة العام المقبل 2019، والتي تتيح مشاركة متسابق من مصر في المنافسات الدولية.



وأضاف يسري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «دوس بنزين»، الذي يقدمه الإعلامي تامر بشير، على قناة صدى البلد، إنه سيتم عقد اختبارين للناشئين بنهاية الأسبوع الحالي في مدينة شرم الشيخ على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين وسوف تحدد على إثرها الفائز الذي سيشارك في بطولة العالم 2019.



ووصف عمرو يسري، مدير سباق "Ghibli race way"، اختبارات الناشئين بالقوة خاصة مع تنافس 22 سائق على حصد اللقب، والتأهل إلى بطولة العالم التي يتوقع أن تقام في العاصمة الفرنسية باريس.



وتوقع مدير سباق "Ghibli race way"، أن يشهد السباق حضور جمهور كبير خاصة مع تزامنه مع قرب انطلاق منتدى شباب العالم المزمع خلال الفترة من 2 حتى 6 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.



وأضاف عمرو يسري، أن بطولة العالم التي ستقام في البرازيل خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل وستشهد مشاركة ثلاثة مصريين.

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