تحرير 48 محضر بناء مخالف وإشغال طريق بقرية بنى أحمد بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا 48 محضرا مخالفا خلال حملة إشغالات و إزالات بمجلس قروى بنى أحمد الغربية تضمنت تحرير 8 محاضر بناء بدون ترخيص و 40 محضر إشغال طريق ونظافة وإزالة 12 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 6 قراريط ، كما تم الموافقة على 6 طلبات توصيل مرافق عامة .





قال المهندس محمد سيد على رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية نفذت حملة نظافة على طريق مصرف المحيط و الطريق الدائري و الطرق الرئيسية بقري ( دير عطية و طهنشا و بني احمد الشرقية ) حيث تم رفع 220 متر مكعب من المخلفات الصلبة و 200 متر مكعب من مخلفات المباني بالإضافة إلى تشجير مداخل الوحدة المحلية لقرية بني احمد الغربية وردم وتغطية ترعة منتوت بقرية طهنشا.



