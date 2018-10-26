نظرة على ألبوم شيرين 2018 نساي.. تنوع وتشابه في الأداء والمستوى.. تاج راسك صفعة لكل رجل مسيطر.. وضعفي رسالة لكل امرأة قوية تعاني من الشماتة

كدابين تحقق نسب استماع عالية على يوتيوب

-الأغاني الرومانسية تخطف أنظار الجمهور



تاج راسك



نجحت اغنية "تاج راسك" للنجمة شيرين عبد الوهاب، في تحقيق انتشار واسع وإثارة حالة من الجدل بسبب موضوعها الذي يتناول قصة امرأة تتمرد على رجل يلغي طموحها ويستعبدها ويخونها.



واستخدمت شيرين في الأغنية، كلمات جديدة ومصطلحات من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز مثل "اكون خاتم في صباعك"، " تكون الآمر الناهي"، و "لما تخوني عيدها واقول سامحي عشان بيتك"، وايضا: "انا مش جارية ولا عبدة.. انا ستك وتاج راسك".



ضعفي



تناولت شيرين موضوع المرأة القوية التي تخشى على نفسها من نظرة الشماتة إذا تعرضت لحالات ضعف وانهيار لتقرر الاختفاء لكي تستعيد قوتها.



واعتمدت شيرين على إحساسها خلال تسجيل هذه الأغنية مع اللحن الهادئ الذي أضاف للعمل حالة من الشجن.



التحدث عن الأزمات



أغنية "طيبة وجدعة"، ضمن الألبوم، تتحدث فيها شيرين عما تعرضت له من أزمات، مثل "ازمة نهر النيل الشهيرة"، مؤكدة أنها شخصية عفوية وصريحة.



وتقول كلمات الاغنية "اللي وجعني ان في ناس كل منها توقعني.. ده انا طيبة وجدعة والطيبة ولا نافعة.. أوقات أكون لاسعة والرك على النية".



الوتر الحساس



دائما ما تبحث شيرين عن الكلمات الجديدة التي تلمس جمهوره، وحققت هذا المراد من خلال اغنية "الوتر الحساس" التي تتحدث عن رجل نجح في الوصول لنقطة ضعف حبيبته بأنها رومانسية وتعشق الدلال.



نساي



نساي هي الأغنية التي تحمل أسم الألبوم وقدمتها شيرين على طريقة فيديو كليب مع مخرج إيطالي، وأشاع البعض أن اغنية "نساي" بنفس لحن اغنية " طول عمري" للفنانة اللبنانية النجمة الذهبية نوال الزغبي من حيث اللحن.



الأغاني الرومانسية



الاغاني الرومانسية في الألبوم اعتبرها مستمعو شيرين مميزة وهم جنة حبه، بحبك من زمان وكلام عينيه.



بياعين الصبر



استخدمت شيرين الاستعارة المكنية في اغنية "بايعين الصبر" وهو نفس نهج اغنية "حارة السقايين"، فتمثلت حاجاتها للصبر على حبيبها بأن يمنحها بايعين الصبر طولة البال والانتظار.



وتقول كلمات الاغنية:"يا بياعين الصبر شيلولي مناب ده حبيب القلب ناسي وأنا فاكراه ادوني كمان شوية طولة بال على تعب الحال وأنا بستناه".



كدابين



حققت اغنية كدابين، أعلى نسب استماع في الألبوم، ودائما ما تقدم شيرين في كل البوم اغنيات من هذه النوعية فقدمت في البوم انا كتير اغنية "خاينين" لتعيد التجربة في "كدابين" ولكن بأسلوب مختلف من حيث التناول.

بعد الترويج لأكثر من شهرين لألبوم "نساي" للنجمة شيرين عبدالوهاب والذي تم طرحه كاملا، الأربعاء الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، حقق الألبوم ملايين المشاهدات، خاصة أن الجمهور كان متعطشا لأغانيها بعد احدث ألبوماتها "أنا كتير" الذي طرح عام 2014.واعتمدت شيرين في ألبوم "نساي" على الكلمات الجديدة والألحان المميزة والتوزيعات الموسيقية المختلفة في محاولة منها لإرضاء جميع الأذواق، تحت شعار "ألبوم لكل النساء" بجميع حالتهن العاطفية ومناقشة قضايا جريئة.وفي التقرير التالي يلقي "صدى البلد" نظرة على ألبوم شيرين الجديد: