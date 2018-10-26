الأوقاف: لا تصح أي عبادة في الإسلام إلا بالطهارة .. فيديو

أكد الشيخ محمد الكيلانى، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لاتصح أى عبادة فى الإسلام إلا بالطهارة، لافتًا إلى أن الطهارة في الإسلام تشمل طهارة الجسد والروح، لذلك يجب أن يتطهر الإنسان فى الظاهر والباطن لكى يتبع تعاليم الدين الإسلامى.



وأضاف الكيلانى،خلال لقاء خاص، ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الجمعة"، أن الرسول كان ينصح الناس بالطهارة، مستشهدًا بالحديث النبوى " الطهور شطر الإيمان".



ونوه بأن سلامة القلب هى محور الدين،لافتا إلى أن أهل الجنة يتميزون بتلك الميزة فالله ينزع ما فى صدورهم من غل، مؤكدًا أن التنافس فى فعل الخير كن من سمات صحابة رسول الله.

