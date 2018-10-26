14 مباراة تهدد حلم الأهلى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز الـ 41

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى أزمة تهدد تتويجه خلال الموسم الجارى بلقب الدورى الممتاز رقم 41 بعدما حاصرت مؤجلات المسابقة المحلية لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين والبالغ عددها 14 مباراة.



ووضع تألق المارد الأحمر وبلوغه نهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهة فريق الترجى التونسي لجنة المسابقات فى ورطة حيث قامت اللجنة بتأجيل العديد من المباريات للشياطين الحمر فى ظل ضرورة إنهاء المسابقات المحلية من الدورى وكأس مصر قبل انطلاق فعاليات بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون منتصف العام المقبل.



واضطرت لجنة المسابقات إلى تأجيل مباريات الأهلي مع الداخلية من الأسبوع السادس للدوري ومصر المقاصة في الأسبوع الـ11 وبيراميدز وبتروجيت والنجوم وإنبى وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسموحة التى كان محددا لها خلال شهر نوفمبر المقبل نظرا لمواجهة فريق الترجى فى مباراتى الذهاب والإياب بنهائى دورى أبطال أفريقيا على مدار يومى 2 و9 نوفمبر المقبل ويعقبها خوض مباراة الوصل الإماراتى فى البطولة العربية.



كما قررت لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر إلى أجل غير مسمى.



وفى حال تتويج المارد الأحمر باللقب التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى تاريخه وتخطى عقبة الترجى التونسي سوف يتم تأجيل 4 مباريات على الأقل فى الدورى الممتاز خلال شهر ديسمبر المقبل.