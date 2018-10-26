مريم ابنة كفر الشيخ تمثل مصر في مسابقة تحدي القراءة بدبي.. صور

تسافر الطالبة مريم محمد يوسف عبد السلام، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة مجمع رخا الرسمية للغات التابعة لإدارة بيلا التعليمة بمحافظة كفر الشيخ، غدًا، السبت، إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لخوض منافسات التصفيات النهائية في مسابقة تحدي القراءة علي مستوي الوطن العربي والتي ينظمها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.



وتوجّت مريم عبدالسلام بلقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى مصر، وذلك بإعلان حصولها على المركز الأول على مستوي الجمهورية من بين 500 متسابق شاركوا في التصفيات النهائية من بين 5 ملايين مشارك في إبريل الماضي وقام بتكريمها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقالت مريم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المسابقة تتضمن قراءة 50 كتابًا خلال العام الدراسي في مواضيع مختلفة ومجالات متنوعة، مشيرًا إلى أنها استعدت للمسابقة كممثلة عن دولة مصر، بمراجعة الكتب التي قامت بتلخيصها في المراحل السابقة وتطوير لغتها العربية أكثر والاستفادة من خبرات المتسابقين الذين سبقوا الالتحاق بهذه المسابقة.



وأضافت بطلة تحدي القراءة العربي في مصر، أن التحدي يهدف إلى تكريس عادة القراءة لدى النشء والارتقاء باللغة العربية كلغة فكر وإبداع، وبناء الشخصية العربية الواعية والمثقفة، وترسيخ قيم الانفتاح والتسامح والحوار الحضاري وسط الشعوب.