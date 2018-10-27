ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 27 أكتوبر 2018

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم، السبت 18 أكتوبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8601 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.4945 جنيه للشراء، و20.6073 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2646 جنيه للشراء، و23.3957 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.
loading...

ترشيحاتنا

حكم متابعة الإمام إذا قام بعد الأربع ركعات

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف جلسات محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

الأردن تنفى معالجة إسرائيل لمصابي كارثة البحر الميت

برلماني: تشغيل دمياط للغاز بداية من 2019.. فيديو

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

بعد واقعة ضرب مدرس لطلابه بمركز دروس خصوصية.. التعليم تعلن عن إعداد مشروع قانون لتجريمها.. ونائبة تطالب بفصل المتمسكين بها.. وإصلاح التعليم يقلل منها تلقائيًا

مفتي الجمهورية السابق يحذر من إشارة بالعين شائعة بين الكثيرين

ليفربول بقيادة صلاح يتطلع لصدارة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي.. اليوم

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة.. فيديو

ريهام حجاج بإطلالة تبرز رشاقتها للاحتفال بالهالووين

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي

الأهلي يختتم تدريباته اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

فيديو

برلماني: تشغيل دمياط للغاز بداية من 2019.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت ..فيديو
الجبير: الخلاف مع قطر لن يؤثر على الجانب العسكري لدول الخليج ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الجبير: نسعى لدعم الاستثمار مع العراق ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟