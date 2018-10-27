ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان: فخورون بتسلم مصر رئاسة الشبكة

قال محمد النسور، ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان: "يسعدنا المشاركة في الجمعية العمومية للشبكة العربية، ونضع في أولوياتنا ملف حقوق الإنسان، لما تمر به المنطقة من مشاكل سياسية وتحديات كبرى وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، وهو ما يصعب مهام الشبكة العربية في الفترة المقبلة".



وأكد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال كلمته بمؤتمر الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك دورا كبيرا على عاتق منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، للمساعدة في حل المشكلات والتحديات في المنطقة العربية.



وأضاف: "نحن فخورون بتسليم مصر رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وسيحدث تعاون كبير بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبين الشبكة العربية خلال الفترة المقبلة، ونتمنى التوفيق لمحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في رئاسة الشبكة العربية".