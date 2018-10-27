اتحاد كرة اليد يحصل على كأس الأفضل في أفريقيا

حصل الاتحاد المصري لكرة اليد على كأس أفضل اتحاد في القارة الأفريقية على مستوى الرجال، وتسلم المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري كأس الأفضل من منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.





واختار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الاتحاد المصري كأفضل اتحاد على مستوى الرجال، لتتويج منتخبي الشباب والناشئين ببطولتي كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي بالمغرب، وحصول المنتخب الأول على المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية للرجال التي أقيمت يناير الماضي في الجابون.



