ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كابتن الزمالك يصافح مدرب الاتحاد أثناء تبديله.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسه صدي البلد، توجه محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لمصافحه حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد وجهازه بالكامل أثناء تبديله فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب برج العرب في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

سجل هدف الزمالك الوحيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقة 69.

كان الزمالك تأهل الي دور الـ16 بعد ما فاز على القادسية الكويتي بدور الـ32، وتأهل الاتحاد السكندري إلى نفس الدور على حساب الترجي التونسي.
loading...

ترشيحاتنا

صدمة قوية.. نجم الاهلي السابق يتعرض للإصابة بـ الرباط الصليبي

شاهد.. لقطات مؤثرة لضابط شرطة يلاعب كلبه البوليسي قبل وفاته

اكتشاف أنفاق سرية أسفل هرم المكسيك.. صور

الهالوين يثير الفزع في شوارع الرياض .. فيديو

مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو

الزمالك يقترب من دور الـ 8 بكأس زايد بالفوز على الاتحاد بهدف كاسونجو.. فيديو

مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف رغبته فى إلغاء زفافه على الأميرة ديانا

وليد صلاح الدين يفتح النار على الزمالك بسبب عقوبات سيسيه وداوودا

نادي القضاة يوجه رسائل ساخنة في واقعة التعدي على قاضي بمحكمة ملوي

تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟