كابتن الزمالك يصافح مدرب الاتحاد أثناء تبديله.. فيديو

رصدت عدسه صدي البلد، توجه محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك لمصافحه حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد وجهازه بالكامل أثناء تبديله فى اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب برج العرب في إطار دور الـ16 من عمر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.



سجل هدف الزمالك الوحيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بالدقيقة 69.



كان الزمالك تأهل الي دور الـ16 بعد ما فاز على القادسية الكويتي بدور الـ32، وتأهل الاتحاد السكندري إلى نفس الدور على حساب الترجي التونسي.

