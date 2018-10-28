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رياضة

خالد الغندور: هدف الزمالك في الاتحاد السكندري تسلل واضح

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن هدف النادي الأبيض في مباراة الإتحاد السكندري بذهاب دور الـ16 من كاس زايد للأندية الأبطال من تسلل واضح.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هدف الزمالك من تسلل صريح وواضح 100% بدون نقاش".

وأضاف: "لكن في نفس المباراة، أيمن حفني كانت له فرصة انفراد واحتسبها الحكم تسلل وكان قرارا خاطئا".
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