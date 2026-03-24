خبيرة: هناك “فيروس خفي” يضرب عقل الذكاء الاصطناعي ويؤثر على مخرجاته

قالت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات إن "تسمم البيانات" يمثل تهديدًا خطيرًا لا يقل عن اختراق البيانات، بل قد يكون أكثر تأثيرًا على دقة وعدالة القرارات المتخذة بواسطة الأنظمة الذكية.

وكشفت مكرم أن تغذية الأنظمة ببيانات خاطئة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عادلة، مشيرة إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يجعل جودة البيانات عنصرًا حاسمًا في الحصول على نتائج دقيقة وعادلة. 

وأوضحت أن "تسمم البيانات" يمثل "فيروسًا خفيًا" يضرب عقل الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تضليل الأنظمة وإنتاج قرارات غير دقيقة دون أن يُلاحَظ ذلك بشكل مباشر.

وأكدت على ضرورة التحقق المستمر من صحة البيانات داخل الأنظمة لضمان أن تكون القرارات دقيقة وغير مضللة. وأشارت إلى أن أي خلل في البيانات المدخلة سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على النتائج النهائية.

كما لفتت إلى أن التراجع في دور العنصر البشري يزيد من خطورة الاعتماد على بيانات غير موثوقة، خصوصًا مع الاتجاه المتزايد نحو التشغيل الآلي.

واختتمت مكرم دعوتها بتطبيق حوكمة صارمة على البيانات داخل برامج الذكاء الاصطناعي، والتأكد من دقة وصحة المعلومات لضمان مخرجات عادلة وموثوقة.

