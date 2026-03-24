أبرزها إرتداء الكروكس| 5 ممنوعات داخل مدرسة بحلوان مع عودة الدراسة اليوم

أعلنت مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان ، 5 ممنوعات مع عودة الدراسة رسمياً اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .
تمثلت الممنوعات الثلاثة التي أعلنتها المدرسة المذكورة بشكل صريح لجميع طلابها :
- ممنوع إحضار الهاتف المحمول داخل المدرسة
- ممنوع ارتداء الإكسسوارات في المدرسة
- ممنوع ارتداء الكروكس داخل المدرسة
- ممنوع دخول أي طالبة بعد انتهاء الطابور.
- ممنوع الغياب إلا بعذر مرضي معتمد من التأمين الصحي.
وقال محمد حجازي مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان : نؤكد أن هذه التعليمات ليست تعنتًا، وإنما تهدف إلى تحقيق الإنضباط والحفاظ على النظام داخل المدرسة بما يضمن بيئة تعليمية مناسبة للجميع
ومن جانبها .. أعلنت الإدارات التعليمية ، إنتهاء جميع الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بجميع المدارس لاستقبال الطلاب مع عودة الدراسة اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات .
وشددت الإدارات التعليمية ، على أن جميع المدارس حريصة على تحقيق عودة دراسية آمنة ومنضبطة ، مؤكدة على الإنتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لـ عودة الدراسة داخل أروقة المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة
وقالت الإدارات التعليمية : لقد شملت إستعدادات عودة الدراسة :
- مراجعة جاهزية الفصول الدراسية.
- الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة البسيطة.
- إعداد الجداول الدراسية مسبقًا لضمان انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول
- إعلان المواعيد الدراسية على صفحات المدارس وداخل المدارس (مواعيد العمل بعد انتهاء شهر رمضان )
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، هو موعد عودة الدراسة في المدارس بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.
ومن المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .