أخبار البلد

أبرزها إرتداء الكروكس| 5 ممنوعات داخل مدرسة بحلوان مع عودة الدراسة اليوم

ياسمين بدوي

أعلنت مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان ، 5 ممنوعات مع عودة الدراسة رسمياً اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

تمثلت الممنوعات الثلاثة التي أعلنتها المدرسة المذكورة بشكل صريح لجميع طلابها :

  • ممنوع إحضار الهاتف المحمول داخل المدرسة 
  • ممنوع ارتداء الإكسسوارات في المدرسة 
  • ممنوع ارتداء الكروكس داخل المدرسة
  • ممنوع دخول أي طالبة بعد انتهاء الطابور.
  • ممنوع الغياب إلا بعذر مرضي معتمد من التأمين الصحي.

وقال محمد حجازي مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان : نؤكد أن هذه التعليمات ليست تعنتًا، وإنما تهدف إلى تحقيق الإنضباط والحفاظ على النظام داخل المدرسة بما يضمن بيئة تعليمية مناسبة للجميع

ومن جانبها .. أعلنت الإدارات التعليمية ، إنتهاء جميع الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بجميع المدارس لاستقبال الطلاب مع عودة الدراسة اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات .

 وشددت الإدارات التعليمية ، على أن جميع المدارس حريصة على تحقيق عودة دراسية آمنة ومنضبطة ، مؤكدة على الإنتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لـ عودة الدراسة داخل أروقة المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة

وقالت الإدارات التعليمية : لقد شملت إستعدادات عودة الدراسة :

  • مراجعة جاهزية الفصول الدراسية.
  •  الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة البسيطة.
  • إعداد الجداول الدراسية مسبقًا لضمان انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول
  • إعلان المواعيد الدراسية على صفحات المدارس وداخل المدارس (مواعيد العمل بعد انتهاء شهر رمضان )

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، هو موعد عودة الدراسة في المدارس بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

