أبرزها إرتداء الكروكس| 5 ممنوعات داخل مدرسة بحلوان مع عودة الدراسة اليوم

أعلنت مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان ، 5 ممنوعات مع عودة الدراسة رسمياً اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

تمثلت الممنوعات الثلاثة التي أعلنتها المدرسة المذكورة بشكل صريح لجميع طلابها :

ممنوع إحضار الهاتف المحمول داخل المدرسة

ممنوع ارتداء الإكسسوارات في المدرسة

ممنوع ارتداء الكروكس داخل المدرسة

ممنوع دخول أي طالبة بعد انتهاء الطابور.

ممنوع الغياب إلا بعذر مرضي معتمد من التأمين الصحي.

وقال محمد حجازي مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان : نؤكد أن هذه التعليمات ليست تعنتًا، وإنما تهدف إلى تحقيق الإنضباط والحفاظ على النظام داخل المدرسة بما يضمن بيئة تعليمية مناسبة للجميع

ومن جانبها .. أعلنت الإدارات التعليمية ، إنتهاء جميع الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بجميع المدارس لاستقبال الطلاب مع عودة الدراسة اليوم بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات .

وشددت الإدارات التعليمية ، على أن جميع المدارس حريصة على تحقيق عودة دراسية آمنة ومنضبطة ، مؤكدة على الإنتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لـ عودة الدراسة داخل أروقة المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة

وقالت الإدارات التعليمية : لقد شملت إستعدادات عودة الدراسة :

مراجعة جاهزية الفصول الدراسية.

الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة البسيطة.

إعداد الجداول الدراسية مسبقًا لضمان انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول

إعلان المواعيد الدراسية على صفحات المدارس وداخل المدارس (مواعيد العمل بعد انتهاء شهر رمضان )

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، هو موعد عودة الدراسة في المدارس بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .