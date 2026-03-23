"مش رسمية".. التعليم تنفي صحة بطاقة تحديد مسار البكالوريا المتداولة بفيس بوك

يشهد الآن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لصورة نشرها بعض المعلمون على صفحاتهم ، لـشكل بطاقة تحديد المسار لطلاب البكالوريا للعام الدراسي 2026 / 2027 ، والتي من المقرر توزيعها على طلاب “ سنة أولى بكالوريا ” لتحديد مسار الدراسة .

وقد ظهرت الصورة المتداولة خالية من أي أختام رسمية ، إلا أنها مكتوب عليها “إدارة المنتزة أول التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية” .

من جانبه قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الصورة المتداولة على أنها بطاقة تحديد المسار لطلاب البكالوريا للعام الدراسي 2026 / 2027 ، والتي من المقرر توزيعها على طلاب “ سنة أولى بكالوريا” لتحديد مسار الدراسة ، هي صورة غير رسمية

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن ، لم تصدر أي مخاطبات للمديريات التعليمية بشأن بطاقة تحديد المسار لطلاب البكالوريا للعام الدراسي 2026 / 2027 ، كما لم يتم إرسال شكل بطاقة تحديد المسار لطلاب البكالوريا للعام الدراسي 2026 / 2027 المقرر توزيعها على الطلاب حتى هذه اللحظة .

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب البكالوريا وأولياء أمورهم من الإنسياق وراء أي شائعات أو أخبار يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم التي يتم نشرها أولاً بأول على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة له ، أن النظام السابق لـ الثانوية العامة كان يعتمد على 32 مادة دراسية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الطالب، خاصة عند مقارنته بالأنظمة الدولية؛ مثل نظام IG الذي يتراوح عدد مواده بين 8 إلى 9 مواد، ونظام IP الذي يعتمد على 6 مواد فقط خلال عامين، وكذلك نظام النيل الذي يضم 7 مواد على مدار 3 سنوات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذه المقارنات كانت دافعًا أساسيًا لإعادة هيكلة النظام، حيث يتيح نظام شهادة البكالوريا المصرية فرصا امتحانية متعددة وعدد مواد أقل ومسارات متنوعة، مما يقلل من الضغط النفسي على الطلاب ويعزز من العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم حل مشكلات ممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة على إنهاء العمل بالفترات المسائية تماما بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027.