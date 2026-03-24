سقوط شظايا صاروخية إيرانية في 8 مواقع وسط إسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن هناك 8 مواقع شهدت سقوط شظايا صاروخية إيرانية في وسط إسرائيل.



وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن الصاروخ الذي أطلق على تل أبيب يحتوي على رأس حربي متشظ تفرقت منه نحو 4 قنابل.



أفاد مسؤول أمريكي بأن الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات، حيث أن وقف الهجمات لـ5 أيام يقتصر على مواقع الطاقة.

وأضاف المسؤل أن إسرائيل ليست حالياً طرفاً مباشراً في المحادثات مع إيران وأي اتفاق سيكون في مصلحتها أيضاً.

و من جهة أخرى، دوت أصوات انفجارات في وسط إسرائيل، صباح الثلاثاء، بعد هجوم صاروخي إيراني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يستهدف وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار لدقائق في المناطق المستهدفة.