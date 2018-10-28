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رياضة

تشيلسي يواجه بيرنلي في البريميرليج اليوم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرنلي، اليوم، الأحد، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل تشيلسي المباراة لتحقيق الفوز على بيرنلي وخطف النقاط الثلاث، لتضييق الخناق على مانشستر سيتي وليفربول اللذان يتصدران جدول ترتيب البريميرليج، وتوسيع الفارق مع أرسنال الذي يتقاسم معه نفس رصيد النقاط بـ21 نقطة، متفوقًا البلوز بفارق الأهداف.

وتوجد شكوك حول مشاركة البلجيكي إيدين هازارد، نجم البلوز، بعدما أكد ساري المدير الفني أن اللاعب لن يلعب لأنه يعاني من مشكلة في الظهر، بعد تعرضه لإصابة أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت 2-2 في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، خلفًا لليفربول الذي يحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة بعدما فاز في الجولة العاشرة، ومانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة بـ 23 نقطة، ومتبقي له جولة، بينما بحتل فريق بيرنلي المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.
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