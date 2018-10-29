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الصحة: توفير ألبان الأطفال بسعر 5 جنيهات على مستوى الجمهورية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أنه يتم اللجوء إلى ألبان شبيه لبن الأم، من أجل توفير رعاية صحية للأطفال وذلك في حالة وفاة الأم أو تعرضها لمرض.

وأضافت عبد المجيد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن وزارة الصحة تمتلك 1093، منفذ على مستوى الجمهورية، من أجل توفير لبن الأطفال، مؤكدة أن سعر تلك العبوات تتراوح مابين 5 جنيهات ماهو اقل من 6 أشهر و26 جنيها ماهو فوق ال 6 أشهر.

وأوضحت أنه يتم توريد مليون عبوة شهريا لمن هم تحت 6 أشهر لجميع المحافظات، ونصف مليون لفوق 6 شهور، مضيفة أن هناك شكاوى من استخدام أسعار مرتفعة من خلال السوق السوداء، مؤكدا أنه تم توزيع مليون عبوة فوق السبع أشهر من الألبان المستوردة، عن طريق الشركة القابضة، ويتم توزيعها خلال منافذ وزارة الصحة بتكلفة 50 جنيها.

ونوهت رئيس قطاع الرعاية الأساسية المواطنين بسرعة الاتصال علي الخط الساخن لوزارة الصحة لمعرفة أقرب منفذ تابع وهو 16682.
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