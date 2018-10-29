هدايا سيارات في عيد ديوالي الهندوسي

مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي وزع تاجر ألماس هندي مئات السيارات على موظفيه كهدايا وذلك في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



وحصل 600 موظف في شركة هاري كريشنا إكسبورترز لتجارة الألماس التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا على سيارات من إنتاج شركة ماروتي سوزوكي الهندية كما حصل نحو ألف موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية جوجارات.



ويتبادل الهنود الهدايا مع اقتراب عيد ديوالي وهو مهرجان هندوسي بارز يحتفي بانتصار الخير على الشر ويحل هذا العام في السابع من نوفمبر .. وقد ألقى مودي كلمة خلال المراسم عبر الفيديو وقدم مفاتيح سيارات لبعض الموظفين في العاصمة نيودلهي.