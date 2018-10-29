احترس.. جلوس نهى عنه الرسول أثناء الصلاة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لها هيئات وطرق مختلفة علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الالتزام بهذه الطرق له فوائد عدة واحراز للسنة، وعدم الالتزام بها يجوز أيضا فى حالات معينة.



وأوضح "عبد السميع" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن إحدى هذه الطرق هو الإقعاء وهي أن يجلس المصلي بين السجدتين على كعب القدم، وهناك الإقعاء المحرم الذي نهى عنه الشرع وهو وضع المصلي المقعدة على الأرض وقدمية خارجها، لأنه أشبه بهيئة الحيوانات.



وأضاف أمين لجنة الفتوى، أن طريقة الافتراش هي أن يجعل المصلي قدمه اليمنى قائمة وظهر رجله الوسطى على الأرض وجلس على بطنها، منوها بأن السنة في هذه الطريقة تكون بين الجلستين وجلسة التشهد.



وتابع: أن جلسة التورك تشبه الافتراش ولكن مع وضع القدم اليسرى تحت اليمنى ويجلس على المقعدة، والسنة في هذه الطريقة تكون في جلسات التشهد الأخير والصلاة الرباعية.

