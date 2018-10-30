رسالة مؤثرة من الأهلي لـ محمود الخطيب احتفالا بعيد ميلاد بيبو

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادي اليوم، الثلاثاء، مؤكدا أنه أسطورة من الصعب تكرارها.



ونشر الأهلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ بيبو وعلق: "احتفالنا اليوم ليس بمجرد لاعب، بل بأسطورة حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب الجماهير.. أسطورة مهما تعصف به الأزمات، يصمد كالجبال.. ومهما تحاصره الشدائد، يتصرف بتصرف الحكماء.. سنظل نفخر بك، نتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا يا بيبو".



يذكر أن فريق الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.