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فن

ننشر إيرادات فيلم Hunter Killer لـ جيرارد باتلر.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:55 م
بوستر فيلم Hunter
بوستر فيلم Hunter Killer
شروق إبراهيم
حقق فيلم الإثارة والأكشن Hunter killer ،إيرادات بلغت لـ 6,653,777 ملايين دولار أمريكي في الأسبوع الأول من عرضه محتلًا المركز الخامس في إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم حول قائد فريق غواصات أمريكي غير مختَر تابع للبحرية الأمريكية، يُبحر لإنقاذ الرئيس الروسي المختطَف من قبل لواء محتال.

الفيلم من بطولة جيرارد باتلر، جاري أولدمان ، كومن مايكل، نيكفيست شين ،تايلور كارولين جودال ومن اخراج دونوفان مارش.
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